Напишети с каждым словом предлодение: 1)биография 2)биология 3)география 4)геол??гия 5)геометрия 6)зоология 7)зоолог 8)зоологический

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Учитель рассказал нам биографию А.С.Пушкина. Мой любимый предмет биология. Уроки географии научили меня работать с картой. Наука геология изучает недра земли. Наука геометрия развивает воображение в пространстве. На уроках зоологии мы познаем животный мир планеты. Зоолог-это человек изучающий животный мир. Сегодня мы посещали зоологический уголок.