Что такое агроценозы отличие от природных сообществ
Биология
Что такое агроценозы отличие от природных сообществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агроценоз- биогеоценоз созданный человек отличие заключается 1 в преобладании монокультур 2 малоразвлетленные сети питания 3 не может существовать без участия человека
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