Что такое агроценозы отличие от природных сообществ

Биология
Что такое агроценозы отличие от природных сообществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агроценоз- биогеоценоз  созданный человек отличие заключается 1 в преобладании монокультур  2 малоразвлетленные сети питания 3 не может существовать без участия человека 
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