Как закончить рассказ о кремле помогите плиз
Окружающий мир
Как закончить рассказ о кремле помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кремль очень интересная достопремечательность Москвы.
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