Найдите среднюю скорость велосипедиста, если первый час он ехал со скоростью 9 км/??, два следующих часа - 8 км/ч и четвертый час со скоростью 7 км/ч.
Математика
Найдите среднюю скорость велосипедиста, если первый час он ехал со скоростью 9 км/??, два следующих часа - 8 км/ч и четвертый час со скоростью 7 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предполагаю, что это решается так... (9+2*8+7) / 4 = 8
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