Найдите среднюю скорость велосипедиста, если первый час он ехал со скоростью 9 км/??, два следующих часа - 8 км/ч и четвертый час со скоростью 7 км/ч.

Математика

Найдите среднюю скорость велосипедиста, если первый час он ехал со скоростью 9 км/??, два следующих часа - 8 км/ч и четвертый час со скоростью 7 км/ч.

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