Разгадайте загадку очень надо,даю 53 балла. Сквозь лёд и снег Он начинает бег. всего 5 букв,4-ая буква е

Окружающий мир
Разгадайте загадку очень надо,даю 53 балла. Сквозь лёд и снег Он начинает бег. всего 5 букв,4-ая буква е
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Автор: Гость
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Гость:
Ручей конечно легко очень
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