Разгадайте загадку очень надо,даю 53 балла. Сквозь лёд и снег Он начинает бег. всего 5 букв,4-ая буква е

Окружающий мир

Разгадайте загадку очень надо,даю 53 балла. Сквозь лёд и снег Он начинает бег. всего 5 букв,4-ая буква е

Автор: Гость