СРОЧНО!!!! Верны ли следующие суждения? А. В основе образования лежат культурны?? традиции, система ценностей и норм, способом деятельности, накопленных людьми Б. В современном обществе образование помогает продвижению че...
Обществознание
СРОЧНО!!!! Верны ли следующие суждения? А. В основе образования лежат культурны?? традиции, система ценностей и норм, способом деятельности, накопленных людьми Б. В современном обществе образование помогает продвижению человека по социальной лестнице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верны оба суждения ..................................................
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