СРОЧНО!!!! Верны ли следующие суждения? А. В основе образования лежат культурны?? традиции, система ценностей и норм, способом деятельности, накопленных людьми Б. В современном обществе образование помогает продвижению че...

Обществознание

СРОЧНО!!!! Верны ли следующие суждения? А. В основе образования лежат культурны?? традиции, система ценностей и норм, способом деятельности, накопленных людьми Б. В современном обществе образование помогает продвижению человека по социальной лестнице

Автор: Гость