Ширина прямоугольника 7 7/10 м, а длина на 3/10 м больше.Найдите периметр прямоугольни??а.
Математика
Ширина прямоугольника 7 7/10 м, а длина на 3/10 м больше.Найдите периметр прямоугольни??а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 7/10+3/10=8 (7 7/10 +8)*2=15 7/10 *2=31 2/5
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