Ширина прямоугольника 7 7/10 м, а длина на 3/10 м больше.Найдите периметр прямоугольни??а.

Математика

Ширина прямоугольника 7 7/10 м, а длина на 3/10 м больше.Найдите периметр прямоугольни??а.

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