Помогите написать краткую запись Номер 28

Математика
Помогите написать краткую запись Номер 28
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Гость:
2м-6 шагов 10м-? шагов 100м- ? шагов
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