Помогите написать краткую запись Номер 28
Математика
Помогите написать краткую запись Номер 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м-6 шагов 10м-? шагов 100м- ? шагов
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