Какие мероприятия могут проводится заблаговременно( заранее) для защиты населения от последствий лесных пожаров
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Какие мероприятия могут проводится заблаговременно( заранее) для защиты населения от последствий лесных пожаров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Могут проводиться лекции, на счет этих бед. 2. Флеш-мобы "Нет лесным пожарам!" 3. Повторять правила обращения с огнём перед походом в лес.
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