Упражнение№ 5 Вставьте пропущенные буквы. (Н..) чего тревожиться, (н..)чего не обнаружил, (н..)кому предложить, (н..)(к)кому обращаться, (н..)о)чём не попросит, н..кому сообщить, (н..)чем не восполнить, (н..)о)чем не волновать...

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Упражнение№ 5 Вставьте пропущенные буквы. (Н..) чего тревожиться, (н..)чего не обнаружил, (н..)кому предложить, (н..)(к)кому обращаться, (н..)о)чём не попросит, н..кому сообщить, (н..)чем не восполнить, (н..)о)чем не волноваться, (ни)перед)кем не отчитываться, (н..)о) чём не сожалеть, нет (н..)каких известий, не думать (н..)о) каком пр..мирени.., не отвергай (н..)чьих советов, (н..)с)чьим мнением я не согласна, (н..)с)чем вернуться домой, чувствовать себя как (н..)в)чём не бывало.

Автор: Гость