Просклоняйте числительные:234,56,978

Гость: Гость:

И.есть что?пятьдесят шесть рублей Р.нет чего?пятидесяти шести рублей Д.рад чему?пятидесяти шести рублям В.вижу что?пятьдесят шесть рублей Т.оплачу чем?пятьюдесятью шестью рублями П.думаю о чём?о пятидесяти шести рублях И.есть что?двести тридцать четыре рубля Р.нет чего?двухсот тридцати четырёх рублей Д.рад чему?двумстам тридцати четырём рублям В.вижу что?двести тридцать четыре рубля Т.оплачу чем?двумястами тридцатью четырьмя рублями П.думаю о чём?о двухстах тридцати четырёх рублях И.есть что?девятьсот семьдесят восемь рублей Р.нет чего?девятисот семидесяти восьми рублей Д.рад чему?девятистам семидесяти восьми рублям В.вижу что?девятьсот семьдесят восемь рублей Т.оплачу чем?девятьюстами семьюдесятью восьмью рублями П.думаю о чём?о девятистах семидесяти восьми рублях