Просто пунктуационный разбор сделайте пожалуйста

Гость: Гость:

1) запятая перед и так как две грамматические основы : ночь прошла и лёг мороз 2)запятая не нужна так как здесь однородной члены Соединенные союзом и : бежала и урчала 3)запятая перед и, здесь две грамматические основы: пробежала блики и гребне опять стали 4)запятая перед и так как две грамматические основы: тропинка обогнала и лес раздался 5)запятая перед и, ткань две грамматические основы было тихо и смеялся свет 6)запятая не нужна так как однородные сказуемые соединённые союзом и удалилась и выключила 7)запятая не нужна так как тут два однородные сказуемые с союзом и : горели и сильно дымили