Просветители художественной культуры

История
Просветители художественной культуры
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если речь о художественной культуры России второй половины 18 века, то это прежде всего Новиков и Радищев. Под влиянием их идей развивалась художественная культура в стране в данный период времени.
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