Противоположное число числу -8,15,0,7,-6,3
Математика
Противоположное число числу -8,15,0,7,-6,3
Ответ(ы):
Гость:
Противоположные числа отличаются только знаками, т. е. чила 3 и -3, -8 и 8 - противоположные. для 8 противоположным будет -8, для 15 - число -15, для 0 - само число 0, для 7 - число -7, для числа -6 - число 6, для числа 3 - число -3.
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