Почему большенство учёных считают , что автотрофы не были первыми организмами на ??емле?
Биология
Почему большенство учёных считают , что автотрофы не были первыми организмами на ??емле?
Ответ(ы):
Гость:
Согласно теории Опарина, которой придерживаются многие ученые, первые организмы возникли в водах насыщенными органическими соединениями, которые эти организмы и потребляли, тоесть первые организмы были гетеротрофами
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