Почему большенство учёных считают , что автотрофы не были первыми организмами на ??емле?

Биология
Почему большенство учёных считают , что автотрофы не были первыми организмами на ??емле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласно теории Опарина, которой придерживаются многие ученые, первые организмы возникли в водах насыщенными органическими соединениями, которые эти организмы и потребляли, тоесть первые организмы были гетеротрофами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В ведро массой 1,5 кг налили 5,5 л воды. Какую силу надо прикладывать, чтобы удерживать ведро в руках?
Ответить
Английский язык
Пределай предложения по образцу l have not got a brother
Ответить
География
Народы населяющие аргентину
Ответить
Английский язык
She.....reading yet.(not finish) Поставить в нужную форму)
Ответить
Русский язык
Пожалуста помогите составить 3 предложения с причастным оборотом
Ответить