Пожалуста помогите составить 3 предложения с причастным оборотом

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Пожалуста помогите составить 3 предложения с причастным оборотом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я увидела кота, лакающего молоко из миски. На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону.
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