Народы населяющие аргентину
География
Народы населяющие аргентину
Ответ(ы):
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Северную часть Аргентинского полуострова заселяют аргентинцы, атцтеки, милуоки, миссури, андалузцы.На восточном берегу Аргентины заселены аргентинцы, испанцы, бразильцы, народ меря, кечуа, аппалачи, тускарорыНа юге Аргентины- патагонцы, анеиды, аргентинцыНа западе Аргентины- аргентинцы, каталонцы, ирокезы, американцы( очень много)
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