Протон влетает в однородное магнитное поле индукции 4 мТл со скоростью 5 ·10пятых. м/с перпендикулярно вектору В.Какую работусовершает поле над протоном за один полный оборот по окружности?

Физика

Протон влетает в однородное магнитное поле индукции 4 мТл со скоростью 5 ·10пятых. м/с перпендикулярно вектору В.Какую работусовершает поле над протоном за один полный оборот по окружности?

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