Четвертичная структура молекул белка образуется пр взаимодействии: 1) аминокисл??т с образованием пептидных связей 2) нескольких полипептидных нитей 3) участков одной белковой молекулы за счет водородных связей 4) белковой ...

Биология
Четвертичная структура молекул белка образуется пр взаимодействии: 1) аминокисл??т с образованием пептидных связей 2) нескольких полипептидных нитей 3) участков одной белковой молекулы за счет водородных связей 4) белковой глобулы с мембраной клетки
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