Сколько букв и звуков в слове ружьё

Русский язык
Сколько букв и звуков в слове ружьё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же 2 буквы и 3 звука
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