Сколько букв и звуков в слове ружьё
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Сколько букв и звуков в слове ружьё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же 2 буквы и 3 звука
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