В слове дно какой корень помогите
Русский язык
В слове дно какой корень помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове дно корень дн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания 20—25. Ответы запишите словами или цифрами. (1) Если бы в зверином царстве проводились конкурсы красоты, тиг...
Английский язык
Сomplete the text using the derivatives of the words on the right. On the day of the concert I went up to London on the train and then by bus to ...
География
География 5 класс таблица горные породы, минералы и их использование гранит проис??ождение цвет твёрдость использование в хозяйстве