В слове дно какой корень помогите

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В слове дно какой корень помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове дно корень дн.
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