Проведите синтаксический разбор первого придложения:Была зима,но все последние дни стояла оттепель.
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Проведите синтаксический разбор первого придложения:Была зима,но все последние дни стояла оттепель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) простое-двусоставное,нераспространенное; 2) простое-двусоставное, распространенное.) Первое простое-Была зима…; Зима-подлежащее, была-сказуемое.Второе простое-…но все последние дни стояла оттепель;Оттепель-подлежащее, стояла-сказуемое. Стояла (когда?) все … дни — все дни обстоятельство; дни (какие?) последние-последние определение.
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