Вес алюминиевой шайбы объемом 50 см 3 уменьшился на 0,38 Н при погружении в жидкость . Что это за жидкость ?

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Добрый вечер, вот смотри. Это мы находим по основному закону Архимеда, формулой которого является - F=PgV. Где g - ускорение свободного падения (9,8), Р - плотность вещества, т. е. той самой жидкости, и V - объем тела, погруженного в жидкость. Исходя из формулы, мы можем вывести - P=F/gV. Подставляем под эту формулу числа: P=0,38/50*9,8.