Помогите сделать английский. Дам 30 Баллов
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Помогите сделать английский. Дам 30 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Where does Ted live? 2. What did they see there? 3. Where were they? 4. When will the Greens go to London? 5. When did it often rain? 6. Where will it snow? 7. Why did they go there?
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