Помогите сделать английский. Дам 30 Баллов

Английский язык
Помогите сделать английский. Дам 30 Баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Where does Ted live? 2. What did they see there? 3. Where were they? 4. When will the Greens go to London? 5. When did it often rain? 6. Where will it snow? 7. Why did they go there?
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