Аленушка вышивает ирис поставить ударение на слово ирис

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Аленушка вышивает ирис поставить ударение на слово ирис
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Гость:
Ударение на первую букву   и
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