Упростите выражение 5.1*(x-2)-3*1.2x пожалуйста по быстрее!!!
Математика
Упростите выражение 5.1*(x-2)-3*1.2x пожалуйста по быстрее!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=5,1х-10,2-6,4х= -1,3х-10.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Ук...
География
Срочно!!!! Назовите, пожалуйста, проблемы водного, воздушного и жд транспорта и пу??и их решения.( где-то по 2 проблемы на каждый вид транспорта)
Литература