Напишите пожалуйста сочинение на тему„Мой моральный долг".

Окружающий мир
Напишите пожалуйста сочинение на тему„Мой моральный долг".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у каждого человека есть моральный долг.у каждого он разный.у меня моральный долг такой - помогать маме  хорошо учиться уважать других людей

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