1)Найдите промежутки монотонности функции:y=-1/3x^3+1/2x^2+1 2)Найдите наименьшее и наибольшее значение функции:y=1/3x^3+1/2x^2-2x-1/3 на отрезке -2
Математика
1)Найдите промежутки монотонности функции:y=-1/3x^3+1/2x^2+1 2)Найдите наименьшее и наибольшее значение функции:y=1/3x^3+1/2x^2-2x-1/3 на отрезке -2
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