Один из углов прямоугольного трецгольника равен 60 а сумма гипотенузы треугольника на 26,4 см. найдите гтпотенузу треугольника.

Математика
Один из углов прямоугольного трецгольника равен 60 а сумма гипотенузы треугольника на 26,4 см. найдите гтпотенузу треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из углов треугольника ABC равен 90-60=30 (90 сумма острых углов прямоугольного треугольника)  Катет, лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы.  Гипотенуза - х  х + 0,5х = 26, 4 см  х = 17, 6 см 
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