Один из углов прямоугольного трецгольника равен 60 а сумма гипотенузы треугольника на 26,4 см. найдите гтпотенузу треугольника.

Математика

Один из углов прямоугольного трецгольника равен 60 а сумма гипотенузы треугольника на 26,4 см. найдите гтпотенузу треугольника.

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