Сочинение на тему что для меня значит Родина для 4 класса большое и поскорей

Гость: Гость:

Родина – какое теплое, солнечное слово … Что же оно для меня значит?Родина - это не только место, где я живу. Родина - это мой дом, в котором я родилась, Родина - это школа, где я учусь, это та улица, по которой я каждый день прогуливаюсь и смотрю на эти старые дома, вспоминая, как когда-то я, совсем маленькая, бегала мимо них со своими друзьями. Тогда дома мне казались гораздо больше. Никогда не забуду лужицы после летнего дождя. Они так привлекали внимание не только воробьев, которые в них купались, но и меня, маленькую девочку, жаждущую поступить так же, как воробушки. После «купания» у меня, конечно же, были полные сандалики дождевой воды, но это не мешало моему детскому счастью. Когда я подросла, меня отправили в школу, и она тоже стала частью моей Родины. Эти коридоры, по которым на переменах носятся мои сверстники, эти парты, исписанные заскучавшими учениками, учителя, мои любимые друзья – все это стало для меня близким, частичкой того, что для меня родное. Школа и все, что с ней связано, мне дорого, а значит, это тоже Родина.Мне дорог мой маленький городок. Конечно, он не мегаполис, в нем многого нет, но разве в этом суть? Разве Родина заключается в удобстве и достатке? Нет, конечно же, нет. Пускай это будет даже хуторок, у которого нет того, что есть в нашем городке, все равно я бы любила его, потому что здесь жили мои предки и живет моя семья, отсюда, возможно, идут корни нашей семьи, просуществовало не одно поколение, а если предки жили тут, значит, любили это место. И я должна любить и в будущем прививать любовь к Родине своим детям.Я люблю свою Россию и с гордостью могу сказать, что я живу в этой могучей стране! Возможно, в ней не все идеально, где-то есть минусы, но не нужно забывать и про золотые плюсы, которых много, просто нужно видеть в окружающем не только отрицательные стороны. Ни в одной большой стране никогда не будет все в порядке. Это как с большим домом, где живет дружная семья – народу много, за всеми не уследишь. Только наведешь порядок, опять кто-то натопчет, наследит. Покажите мне хоть одну семью, в которой в каждом шкафчике все лежит по цвету, у каждого носка есть пара, ни разу не били посуду и всю жизнь держится порядок? Мне кажется, таких семей не существует. Так же и со странами. Нигде идеально не будет, но Россия навсегда останется для меня родной, и вряд ли я смогу ее на что-то променять. Родина должна быть одна, и для меня это Россия.Родина – это мои близкие и родные. Мама, папа – те, кто, несмотря ни на что, меня не покинут. Те, кто, однажды вместе с жизнью дали мне шанс стать частичкой огромного мира. Именно они научили меня видеть и ценить Родину. Они подарили мне старшую сестренку, которую я люблю. И она тоже никогда меня не оставит.Друзья – они мне дороги, они частичка моей жизни. Вместе с ними я вновь и вновь открываю для себя что-то новое. А если они часть моей жизни, значит, часть моей родины.Так что же значит для меня Родина? А значит она для меня все, что мне близко, дорого. Родина значит что-то родное. Та улочка, по которой хожу, школа, страна, мои близкие люди, друзья – все это часть моей Родины. Я люблю свою Родину и горжусь ей.