Спасайте пожалуйста) укажіть орган, що може визнати недієздатним громадянина, я??ий унаслідок душевної хвороби або недоумства не може зрозуміти значення своїх дій або керувати ними. А орган місцнвого самоврядування Б орга...
Право
Спасайте пожалуйста) укажіть орган, що може визнати недієздатним громадянина, я??ий унаслідок душевної хвороби або недоумства не може зрозуміти значення своїх дій або керувати ними. А орган місцнвого самоврядування Б орган опіки та піклування В прокуратура Г суд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Орган опеки и попечительства. Его взаимоотношение связано с опекой над несовершеннолетними и недееспособными лицами.
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Причины возвышения Москвы 5-7 причин. Пожалуйста помогите только правильно. Дам 20 баллов за правильный ответ.