Спасайте пожалуйста) укажіть орган, що може визнати недієздатним громадянина, я??ий унаслідок душевної хвороби або недоумства не може зрозуміти значення своїх дій або керувати ними. А орган місцнвого самоврядування Б орга...

Право

Спасайте пожалуйста) укажіть орган, що може визнати недієздатним громадянина, я??ий унаслідок душевної хвороби або недоумства не може зрозуміти значення своїх дій або керувати ними. А орган місцнвого самоврядування Б орган опіки та піклування В прокуратура Г суд

Автор: Гость