Причины возвышения Москвы 5-7 причин. Пожалуйста помогите только правильно. Дам 20 баллов за правильный ответ.

Гость: Гость:

Причины возвышения Москвы: 1)Москва находилась на перекрестке торговых путей. 2) Через Москву проходил торговый путь из варяг в греки. 3) Москва была хорошо защищена лесами и соседними княжествами от воинственных кочевников. 4)Расширилась территория княжества за счет скупки земель Московским князем Иваном Калитой (1325-1340). 5) Иван Калита наказал Тверское княжество за расправу над баскаками и получил от хана право на сбор и доставку в Золотую Орду дани со всех русских земель. 6) Часть собранной дани оседало в казне Ивана Калиты. 7) В Москве началось грандиозное строительство, создание многочисленной дружины. 8) Установилась прямая власть над всеми русскими княжествами. 9) В Москву была перенесена резиденция митрополита. 10) Московское княжество было самым спокойным и безопасным.