Напишите 2-3 предложения с любыми существительными
Русский язык
Напишите 2-3 предложения с любыми существительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама вернулась с работы и не обнаружила семью дома. В течении реки водилась рыба. Учительница наказала ученика за невыполненное домашнее задание.
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