Какая масса гидроксида лития образуется при взаимодействии 15 г лития, содержащег?? 5% примесей с водой?
Химия
Какая масса гидроксида лития образуется при взаимодействии 15 г лития, содержащег?? 5% примесей с водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li+2H2O=2LiOH+H2↑ 15г – 100% икс г примесей – 5% икс=(15•5)/100=0.75г примесей, которые вычитаем из основной массы, поскольку примеси не реагируют с водой: 15-0.75=14.25г чистого лития. получаем моль лития n(Li)=m/M=14.25/7≈2.04моль. по реакции 2.04 молям лития соотв. столько же молей гидроксида. Считаем массу гидроксида m(LiOH)=n•M=2.04•24=48.96г
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