Помогите пожалуйста сделать 2 задание. Дам 20 баллов
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Помогите пожалуйста сделать 2 задание. Дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. By 3. Are 4. Walk 5. Happy 6. Is 7. By 8. She's 9. To
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