Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в 12 веке: а)Владимир; б)Мо??ква; в)Псков; г)Чернигов; д)Муром; е) Тверь; ж) Смоленск; з)Ярославль
История
Укажите названия городов, являвшихся столицами княжеств в 12 веке: а)Владимир; б)Мо??ква; в)Псков; г)Чернигов; д)Муром; е) Тверь; ж) Смоленск; з)Ярославль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир, Чернигов, Муром, Смоленск Остальные стали столицами позже. Москва в конце 13 века, Псков отделился от Новгорода в 14 веке, Тверь в середине 13 века стала столицей княжества.
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