Разложите на множители (подробно все напишите )

Математика
Разложите на множители (подробно все напишите )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2-x^2+4x-4 (a^2-4)+(4x-x^2) (a+2)*(a-2)+x(4-x) не помню что дальше
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