в автосервисе стояли две грузовые машины, гоночных на две машины больше ,чем грузовых . А легковых столько же сколько грузовых и гоночных машин вместе . Сколько легковых машин стояло в автосервисе ?
Математика
в автосервисе стояли две грузовые машины, гоночных на две машины больше ,чем грузовых . А легковых столько же сколько грузовых и гоночных машин вместе . Сколько легковых машин стояло в автосервисе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2=4(грузовых)-стояло в авто сервесе
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