Героическая тема в русской музыке М. И. Глинка опера «Иван Сусанин» помогите пожалуйста
Музыка
Героическая тема в русской музыке М. И. Глинка опера «Иван Сусанин» помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,, ЖЕРТВУЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, ЗАВЁЛ ВРАГОВ В ЛЕС И ТЕМ САМЫМ СПАС МОСКВУ
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