Найди зависимость между переменными x и y где x 1,2,3,4,5,а y 1,4,9,16,25
Математика
Найди зависимость между переменными x и y где x 1,2,3,4,5,а y 1,4,9,16,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто у — это х в квадрате(число, умноженное на то же самое число 1 раз). То есть, если переменная х равна 3, то переменная у равна 3 в квадрате(3×3=9), или 3 во второй степени. Так же и с остальными значениями переменной.
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