Запишите формулы двух линейных функций, графики которых:а)пересекаются;б)паралле??ьны;в)сопадают

Математика
Запишите формулы двух линейных функций, графики которых:а)пересекаются;б)паралле??ьны;в)сопадают
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) f(x)=2x+1 f(x)=-4x+1 b) f(x)=-3x+2 f(x)=-3x-5 c) f(x)=3x+2 f(x)=3x+2
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