Выполните задания: 1. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. Знаки ??репинания не расставлены. 1) В легкой капельке свежей и чистой отразился сверкающий день. 2) Усталый и побледневший месяц все еще висел на ог...

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Выполните задания: 1. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. Знаки ??репинания не расставлены. 1) В легкой капельке свежей и чистой отразился сверкающий день. 2) Усталый и побледневший месяц все еще висел на огромном небе. 3) Мальчишка поднялся с земли и сломя голову побежал вперед. 4) Отражаясь в стеклянной водной глади по небу тихо плыли облака. 2. Найдите предложение с обособленным приложением. Знаки препинания не расставлены. 1) мы увидели лунную дорожку ведущую к горизонту. 2) Нас учителей гимназии в городе хорошо знали. 3) Он человек небедный и может позволить себе собирать антиквариат. 4) Несмотря на непогоду люди не расходились. 3. Найдите предложение с обособленным дополнением. Знаки препинания не расставлены. 1) Все ученики кроме самых маленьких работали в школьном дворе. 2) В конце лета двадцатого августа мы отправились в поход. 3) Вместо связного рассказа у меня получились какие-то отрывки. 4) Кроме книг мы взяли с собой тетради и альбомы.

Автор: Гость