Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .

Химия
Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .
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Ответ(ы) на вопрос:
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С2Н6-этан   С3Н8-пропан  С4Н10-бутан  С5Н12-пентан
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