Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .
Химия
Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н6-этан С3Н8-пропан С4Н10-бутан С5Н12-пентан
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