Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .

Химия

Помогите срочно нужно .Напишите молекулярные формулы предельных углеводородов с?? следующим количеством атомов углерода а) C2, б) C3,в)C4,г)C5 . Укажите их физические свойства .

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