Поясни значення слова "луна' і запасливий

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Поясни значення слова "луна' і запасливий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна-Ближайший естественный спутник Земли, светящийся отраженным солнечным светом. запасливый прил. Любящий запасаться чем-л.; предусмотрительно заготовляющий что-л. на случай необходимости.
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