Проверь , верно ли подоброны однокоренные слова . Если нужно , испрвь Дедушка, внук, дедушкин(костюм) . прыгать , прыжки , попрыгунья . Дорожка , дорожить ,подорожник

Русский язык

Проверь , верно ли подоброны однокоренные слова . Если нужно , испрвь Дедушка, внук, дедушкин(костюм) . прыгать , прыжки , попрыгунья . Дорожка , дорожить ,подорожник

Автор: Гость