Проверь , верно ли подоброны однокоренные слова . Если нужно , испрвь Дедушка, внук, дедушкин(костюм) . прыгать , прыжки , попрыгунья . Дорожка , дорожить ,подорожник

Русский язык
Проверь , верно ли подоброны однокоренные слова . Если нужно , испрвь Дедушка, внук, дедушкин(костюм) . прыгать , прыжки , попрыгунья . Дорожка , дорожить ,подорожник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожить это не однокоренное слово.
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