Проверочное слово дерева, дупло

Русский язык
Проверочное слово дерева, дупло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево- вторая е - деревья
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