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Проверочное слово к слову обогощатся
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Проверочное слово к слову обогощатся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатеть(глагол),богатый(прил.)
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