Нам придется готовить все уроки. помогите пожалуйста разобрать предложение и чле??ы предложений
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Нам придется готовить все уроки. помогите пожалуйста разобрать предложение и чле??ы предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам это сущ.,придется глаг., готовить глаг., уроки сущ. Глав. члены предложения это; Нам готовить. второстепенные члены это придётся, уроки.
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