Решите с помощью уравнения задачу: продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября у??еньшилась на 3 часа и стала равной 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября
Математика
Решите с помощью уравнения задачу: продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября у??еньшилась на 3 часа и стала равной 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 3=8 х=5 ответ 5 часов
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