Решите с помощью уравнения задачу: продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября у??еньшилась на 3 часа и стала равной 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября

Математика

Решите с помощью уравнения задачу: продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября у??еньшилась на 3 часа и стала равной 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября

Автор: Гость