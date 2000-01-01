Распространите предложения дополнениями. Подчеркните подлежащие, сказуемые и до??олнения. Укажите падеж имён существительных. 1. Свежий ветерок играет ( чем?) -- -- --.2.Листочек оторвался ( от чего?) -- -- --.3.Тонкая паутина...
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Распространите предложения дополнениями. Подчеркните подлежащие, сказуемые и до??олнения. Укажите падеж имён существительных. 1. Свежий ветерок играет ( чем?) -- -- --.2.Листочек оторвался ( от чего?) -- -- --.3.Тонкая паутина зцепилась (за что?) -- -- --.4. Орёл охотился (за кем?) -- -- --. 5. Дикие гуси готовились (к чему?) -- -- --. 6. Лесник предупредил (кого?, о чём?)-- -- --. 7. Дети простились (с кем?) -- -- -- . 8. Ребята заметили (кого?, с кем?) -- -- -- .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.листьями.2.от ветки.3а ветку. 4за птицами. 5.к полету.6.друга о встрече. 7.с отцом. 8.птиц с малышами.
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